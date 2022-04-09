Это отрыв от "общей истории", – Денисенко о сносе памятников Пушкину

В украинских городах начали сносить памятники Александру Пушкину. Украинцы пытаются максимально отмежеваться от всего, что связывает их с оккупантами.

Как считает советник главы МВД Вадим Денисенко, избавление от памятников Пушкину – это очищение символического пространства Украины. Соответственно расценивать это как вандализм никто не будет.

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Разграничение культурного пространства

Как подчеркнул Денисенко, Пушкин – это одна из цепей, которая связывает Украину с Россией, поэтому от него нужно избавиться, как раньше от всего советского.

Это отрыв от "общей истории", и его нужно продолжать,

– сказал он.

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