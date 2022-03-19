Это ответственность России, – Лещенко о фейке насчет заминирования корпуса больницы в Днепре

Россия продолжает распространять бессмысленные фейки. На этот раз они обнародовали дезинформацию о том, что Украина якобы заминировала корпус больницы в городе Днепр для того, чтобы его взорвать. Это неправда!

Об опровержении этого фейка Службой безопасности Украины сообщил советник Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал. Советник подчеркнул, что цель этого фейка ясна.

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После того, как весь мир стал свидетелем геноцида, когда был разбомблен роддом в Мариуполе. И после примитивных попыток обвинить в этом Украину, теперь они действуют на опережение,

– объяснил Лещенко.

Теперь Россия пытается обвинить Украину в подобных шагах, но уже в других городах Украины, в частности в Днепре.

Украина не имеет никакого отношения к таким бесчеловечным поступкам. Это ответственность России,

– отметили в ОП.

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