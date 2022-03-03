В интервью телеканалу глава Пентагона США Ллойд Остин прокомментировал отношение российских властей к тем, кого они отправили в Украину убивать мирных жителей и обстреливать жилые кварталы.

Читайте также Россиян хоронят в братских могилах, чтобы предотвратить антисанитарию: нужны холодильные камеры

Глава Пентагона о брошенных трупах россиян

Я думаю, что это (брошенные трупы россиян – 24 канал) более чем разочаровывает, если это так. Это отвратительно, полагаю. Руководство обязано заботиться о своих войсках и, если что-то случается, вернуть останки,

– отметил Остин.

Его спросили, правда ли то, что российские военные бросают технику и бегут от украинских защитников. Министр обороны США ответил, что не может это подтвердить, ведь американские самолеты не летают над Украиной. В то же время Остин подчеркнул, что профессиональные военные всегда серьезно относятся к тому, чтобы вернуть тела погибших на родину.

Игнорирование Россией потерь ее армии

Россия долгое время делала вид, что у ее армии нет потерь. Только на четвертый день войны государство-агрессор признало факт гибели его бойцов в Украине.

А на седьмой – число погибших. По информации российского минобороны, погибли 498 человек. Такое количество является очень заниженным. Украина говорит о примерно 9 000 уничтоженных захватчиках.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!