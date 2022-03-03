В інтерв'ю телеканалу очільник Пентагону США Ллойд Остін прокоментував ставлення російської влади до тих, кого вона відправила в Україну вбивати мирних жителів та обстрілювати житлові квартали.

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Глава Пентагону про покинуті трупи росіян

Я думаю, що це (покинуті трупи росіян – 24 канал) більш ніж розчаровує, якщо це так. Це огидно, вважаю. Керівництво зобов'язане дбати про свої війська і, якщо щось трапляється, повернути останки,

– зазначив Остін.

Його запитали, чи правда те, що російські військові кидають техніку і тікають від українських захисників. Міністр оборони США відповів, що не може це підтвердити, адже американські літаки не літають над Україною. Водночас Остін наголосив, що професійні військові завжди серйозно ставляться до того, щоб повернути тіла загиблих на батьківщину.

Ігнорування Росією втрат її армії

Росія тривалий час вдавала, що в її армії немає втрат. Лише на четвертий день війни держава-агресорка визнала факт загибелі її бійців в Україні.

А на сьомий – назвала кількість загиблих. За інформацією російського міноборони, загинули 498 людей. Така кількість є дуже заниженою. Україна говорить про приблизно 9 000 знищених загарбників.

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