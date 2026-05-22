Это первый случай: Россия использовала "Шахед" в Африке
В понедельник, 18 мая, в Мали повстанцы сбили российский ударный беспилотник Shahed-136, который использовался для поддержки пророссийских сил в регионе.
Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает "РБК-Украина".
Читайте также Россияне с позором бегут из Африки? Как туареги в Мали уничтожают оккупантов и какова роль Украины
Что произошло в Африке?
Владислав Власюк заявил, что сбитый в Мали беспилотник стал первым подтвержденным случаем использования дрона такого типа в регионе Сахель.
Справка. Сахель – это большой регион в Африке, который простирается полосой к югу от пустыни Сахара – от Атлантического океана до Красного моря.
По его словам, речь идет о модификации Shahed-136 серии "КК", оснащенную системой воздушного подрыва боевой части.
Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы – в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство,
– пояснил Власюк.
Отмечается, что в сбитом дроне обнаружили гражданскую электронику, которую можно приобрести на открытом рынке. Среди найденных деталей – компоненты компании STMicroelectronics, а также продукция китайских производителей Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и NCR Industrial.
По словам Власюка, аналогичная конфигурация электроники используется и в дронах, которые Россия применяет против Украины.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики отметил, что ситуация в Мали демонстрирует, насколько быстро гражданские технологии могут становиться инструментом распространения войны.
"Шахеды" продолжают атаковать Украину: последние новости
Ночью 22 мая российские войска атаковали украинские мирные города 124 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 115 вражеских БПЛА.
Под ударом оказался в частности Николаев. Там обломки российских дронов повредили админздание больницы, зафиксировано 11 выбитых окон и изуродованная крыша. К счастью, обошлось без пострадавших.
Уже днем россияне ударили по Полтавской области. В ГСЧС сообщили, что в результате российского обстрела возникли пожары на промышленных предприятиях в Миргородском и Кременчугском районах.