Это почта России войдет в состав Укрпочты согласно плану репараций, – Смелянский о фейке россиян

С начала войны России против Украины, много украинцев получили на свои электронные ящики немало российских фейков. Один из них касался "Укрпочты".

Один из примеров такого фейка опубликовал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Это скрин письма, в котором написано, что "Укрпочта" стала частью "почты России".

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Такое сообщение вызвало только улыбку у руководства "Укрпочты".

"На всякий случай сообщаем, что в сообщении досадная ошибка, за что я приношу извинения. Не АО "Укрпочта" вошло в состав "почты россии", а согласно плану репараций после победы, "почта россии" войдет в состав АО "Укрпочта", – написал на этот счет Игорь Смелянский.

Хотя он добавил, что тогда украинцам прибавится много работы. Ведь нужно будет, чтобы "почта России" вышла хотя бы на уровень "Укрпочты".

Стоит отметить, что, несмотря на боевые действия, "Укрпочта" продолжает работать. По всей стране работают 4 853 отделения (по состоянию на 29 марта). Хотя в некоторых регионах отправки временно не принимаются.