Один зі зразків такого фейку опублікував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Це скрін листа, в якому написано, що "Укрпошта" стала частиною "пошти Росії".

Варте уваги Від "нацбатів" до Овсяннікової: російські фейки за 29 березня

Таке повідомлення викликало лише усмішку в керівництва "Укрпошти".

"На всяк випадок повідомляємо, що в повідомленні зроблена прикра помилка, за що я приношу вибачення. Не АТ "Укрпошта" увійшла у склад "пошти росії", а згідно з планом репарацій після перемоги, "пошта росії" увійде у склад АТ "Укрпошта", – написав з цього приводу Ігор Смілянський.

Хоча він додав, що тоді українцям додасться чимало роботи. Адже треба буде, щоб "пошта Росії" вийшла хоча б на рівень "Укрпошти".

Варто відзначити, що попри бойові дії, "Укрпошта" продовжує працювати. По всій країні працюють 4853 відділення (станом на 29 березня). Хоча в деяких регіонах відправлення тимчасово не приймаються.