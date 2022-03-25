Это похоже на нацистскую Германию и гастарбайтеров, – Арестович о вывозе украинцев в Россию

Россия нарушает все принципы международного права. Оккупанты продолжают депортировать мариупольцев в страну-террорист.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сообщил, что речь может идти о нескольких десятках тысяч человек, которых принудительно направили в Россию.

Обратите внимание Оккупанты создали в Докучаевске фильтрационный центр для выезжающих из Мариуполя.

Принудительный вывоз женщин, престарелых и детей в Россию – это не иначе, чем захват заложников, акт международного терроризма, заявил советник главы ОП.

Там их дальнейшая судьба очень похожа на ту, которую нацистская Германия предлагала нашим гастарбайтерам. Их в России ставят на учет принудительного труда,

– сказал Алексей Арестович.

Он отметил, что преступлениям России будет дана соответствующая оценка в Международном уголовном суде, в украинских – так же.

Заметьте – Алексей Арестович о данных западных аналитиков относительно войны: смотрите видео