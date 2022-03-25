Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він повідомив, що мовитись може про декілька десятків тисяч осіб, яких примусово направили в Росію.

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Примусове вивезення жінок, літніх людей та дітей в Росію – це не інакше ніж захоплення заручників, акт міжнародного тероризму, заявив радник голови ОП.

Там їхня подальша доля дуже схожа на ту, яку нацистська Німеччина пропонувала нашим гастарбайтерам. Їх у Росії ставлять на облік примусової праці,

– сказав Олексій Арестович.

Він зазначив, що злочинам Росії буде надана відповідна оцінка в Міжнародному кримінальному суді, в українських – так само.

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