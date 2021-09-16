Это полностью ответственность Зеленского, – Жернаков о судебной реформе
Источник:24 канал
В Офисе Президента 16 сентября состоялось совещание с участием Совета судей, которые заблокировали судебную реформу. Впрочем Владимир Зеленский не присутствовал во время встречи.
Хотя сам глава государства может повлиять на решение этой проблемы. Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
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Он рассказал, что во время встречи присутствовал заместитель председателя Офиса Президента Андрей Смирнов и еще несколько депутатов от "Слуги народа". Это показывает желание Зеленского не решить проблему, а ее заговорить.
Хотелось бы отметить, что это полностью ответственность президента Зеленского. И любые заявления или встречи не стоят ничего, если это дальше не движет реформу вперед,
– заявил эксперт.
По его словам, Совет судей до сих пор открещивается от судебной реформы. И фактически шантажирует всех, чтобы ей изменили регламент и дали больше полномочий. Члены этого органа до сих пор не изменили своего решения о создании Этического совета.
"Выглядит все как то, что Совет судей пытается выиграть время для Конституционного Суда, чтобы он полностью уже признал неконституционной судебную реформу Зеленского, и на этом все закончилось", – подчеркнул Жернаков.
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Блокировка судебной реформы: последние новости
- Совет судей Украины 13 сентября не смог выбрать 3 членов Этического совета, которые должны оценивать добродетель членов и кандидатов в Высшей квалификационной комиссии судей. Таким образом судебная реформа оказалась заблокированной.
- В то же время международные эксперты уже определили 6 кандидатов в Этический совет, 3 из которых войдут в ее состав.
- Поэтому президент анонсировал встречу с председателем Совета судей, Верховного Суда, парламентариями, а также послами "Большой семерки". Впрочем 16 сентября главы государства во время этого совещания не было.