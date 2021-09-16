Это полностью ответственность Зеленского, – Жернаков о судебной реформе

В Офисе Президента 16 сентября состоялось совещание с участием Совета судей, которые заблокировали судебную реформу. Впрочем Владимир Зеленский не присутствовал во время встречи.

Хотя сам глава государства может повлиять на решение этой проблемы. Такое мнение в эфире 24 каналу озвучил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Он рассказал, что во время встречи присутствовал заместитель председателя Офиса Президента Андрей Смирнов и еще несколько депутатов от "Слуги народа". Это показывает желание Зеленского не решить проблему, а ее заговорить.

Хотелось бы отметить, что это полностью ответственность президента Зеленского. И любые заявления или встречи не стоят ничего, если это дальше не движет реформу вперед,

– заявил эксперт.

По его словам, Совет судей до сих пор открещивается от судебной реформы. И фактически шантажирует всех, чтобы ей изменили регламент и дали больше полномочий. Члены этого органа до сих пор не изменили своего решения о создании Этического совета.

"Выглядит все как то, что Совет судей пытается выиграть время для Конституционного Суда, чтобы он полностью уже признал неконституционной судебную реформу Зеленского, и на этом все закончилось", – подчеркнул Жернаков.

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