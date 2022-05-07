Это пощечина украинцам, – посол Мельник о запрете украинской символики 8 – 9 мая в Берлине

На 8 и 9 мая в Берлине было запланировано немало акций в память жертв Второй мировой войны. Но украинцам на эти мероприятия запретили приходить с украинскими флагами.

Жертву приравняли с агрессором

Берлинская полиция разослала сообщения организаторам мероприятий 8 и 9 мая, где попросила не использовать украинскую символику. Она там оказалась в одном списке с символами, которые Россия использует в войне против Украины. Кроме российского триколора, речь идет и о буквах "V" и "Z", а также "георгиевской ленте", имеющей мало общего с борьбой против нацистов во Второй мировой войне.

Детальнее Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8 – 9 мая

Кроме того, запрещается ношение униформы и военных знаков различия – за исключением формы, которую носили советские ветераны Второй мировой войны.

При этом еще за две недели до этого украинская община договорилась о проведении мероприятий по почтению памяти украинцев, погибших во время Второй мировой войны. И получила все необходимые согласования.

"Пощечина украинскому народу"

Такое решение берлинской полиции вызвало негодование и у украинского посла в Германии Андрея Мельника.

Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила носить флаги, связанные с Украиной, 8 и 9 мая. Это пощечина Украины и пощечина украинскому народу,

– заявил Андрей Мельник.

Он назвал такое решение "огромным скандалом" и "политической катастрофой". По его словам, решение берлинских властей расходится с заверением в солидарности Германии с Украиной.

"То, что нация-жертва и виновники приравниваются друг к другу, просто возмутительно", – отметил украинский дипломат.

Опасения немецкой полиции

Во время торжественных мероприятий в Берлине 8 и 9 мая, на улицах города будут патрулировать около 3400 полицейских. Власти города опасаются провокаций.

По данным немецких СМИ, во внутреннем отчете Управления по защите конституции есть данные о том, что пророссийские демонстранты планируют нападения на воскресенье и понедельник. Однако они будут делать это под украинскими флагами, поэтому планируют в погромах обвинить именно украинцев. Правоохранители предполагают, что эти действия могут быть распространены в российских СМИ как пропаганда против украинцев.

Именно поэтому украинских и пророссийских активистов пытаются максимально развести, чтобы между ними не возникло столкновений.