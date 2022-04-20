Это последнее наступление России, больше не будет, – Арестович
Россияне во время наступления в Донецкой и Луганщине используют все свои оперативные резервы. Хотя останется тактический состав, но его бросят на оборону захваченных территорий.
Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что оккупанты будут пытаться удержать захваченную территорию от Харькова до Херсона.
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"Для них это будет огромной сверхсложной задачей удержать все под нашими ударами, потому что наступать не будет никакой возможности. Это последнее наступление России. Другого не будет", – заявил Арестович.
Попытаются мобилизовать украинцев
По словам Арестовича, для организации нового наступления нужно не менее 2 – 3 месяцев подготовки. За это время россиян сломают санкции и, считает советник, они скорее пойдут на переговоры, чем на попытку в июле еще раз ударить.
Они могут политически обеспечить свое пребывание на захваченных территориях. Им нужно объявить псевдореспублику в Херсоне силой мобилизовать население. Это ничего не прибавляет, кроме дополнительных страниц дел в международных судах,
– рассказал Арестович.
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