Это последнее наступление России, больше не будет, – Арестович

Россияне во время наступления в Донецкой и Луганщине используют все свои оперативные резервы. Хотя останется тактический состав, но его бросят на оборону захваченных территорий.

Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что оккупанты будут пытаться удержать захваченную территорию от Харькова до Херсона.

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"Для них это будет огромной сверхсложной задачей удержать все под нашими ударами, потому что наступать не будет никакой возможности. Это последнее наступление России. Другого не будет", – заявил Арестович.

Попытаются мобилизовать украинцев

По словам Арестовича, для организации нового наступления нужно не менее 2 – 3 месяцев подготовки. За это время россиян сломают санкции и, считает советник, они скорее пойдут на переговоры, чем на попытку в июле еще раз ударить.

Они могут политически обеспечить свое пребывание на захваченных территориях. Им нужно объявить псевдореспублику в Херсоне силой мобилизовать население. Это ничего не прибавляет, кроме дополнительных страниц дел в международных судах,

– рассказал Арестович.

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