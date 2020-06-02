Верховная Рада, вероятно, не проголосует за программу Кабинета министров. Следовательно, правительству не удастся получить годовой иммунитет.

Все из-за того, что набранная в начале марта команда не является стабильной. Это в эфире 24 канала в программе "Политбюро" отметил главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

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По его мнению, это правительство долго не продержится, по крайней мере в том составе, в каком есть сейчас.

"Даже в начальном составе оно продержалось 20 дней. Потому что министра финансов и министра здравоохранения сменили первыми. Теперь опять начались новые движения, в частности – вместо Пристайко планируют ставить Стефанишину", – сказал Щербина.

То есть это говорит о том, что команда, назначенная в начале марта, была вполне стабильной. Недавно в Кабмине был некий тимбилдинг: там определяли лозунги, ключевые цели и задачи. Возникает вопрос: если вы занимаетесь только определением целей и задач, то в общем – какую программу вы подаете в Верховную Раду?

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что Верховная Рада не даст годовой иммунитет этому правительству. Щербина объяснил, что голосование за программу Кабмина дает правительству иммунитет от отставки в течение года – то есть в течение года нельзя в Раде инициировать этот вопрос.

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