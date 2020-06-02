Это правительство тоже не продержится долго, – Щербина
Верховная Рада, вероятно, не проголосует за программу Кабинета министров. Следовательно, правительству не удастся получить годовой иммунитет.
Все из-за того, что набранная в начале марта команда не является стабильной. Это в эфире 24 канала в программе "Политбюро" отметил главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.
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По его мнению, это правительство долго не продержится, по крайней мере в том составе, в каком есть сейчас.
"Даже в начальном составе оно продержалось 20 дней. Потому что министра финансов и министра здравоохранения сменили первыми. Теперь опять начались новые движения, в частности – вместо Пристайко планируют ставить Стефанишину", – сказал Щербина.
То есть это говорит о том, что команда, назначенная в начале марта, была вполне стабильной. Недавно в Кабмине был некий тимбилдинг: там определяли лозунги, ключевые цели и задачи. Возникает вопрос: если вы занимаетесь только определением целей и задач, то в общем – какую программу вы подаете в Верховную Раду?
– подчеркнул журналист.
Он добавил, что Верховная Рада не даст годовой иммунитет этому правительству. Щербина объяснил, что голосование за программу Кабмина дает правительству иммунитет от отставки в течение года – то есть в течение года нельзя в Раде инициировать этот вопрос.
Что известно об изменениях в правительстве Шмыгаля
- После переизбрания правительства примерно через месяц, в конце марта, Верховная Рада проголосовала за увольнение новоназначенных Игоря Уманского с должности главы Минфина и Ильи Емца с должности министра здравоохранения. Сейчас эти должности занимают соответственно Сергей Марченко и Максим Степанов.
- Фракция "Слуги народа" во время своего вечернего заседания 1 июня обсудила очередные ротации в правительстве. Следовательно, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вскоре может стать еще и экс-вице-премьером. Вероятнее всего, его место в Кабмине вскоре займет Ольга Стефанишина.
- На этом же заседании депутаты от монобольшинства поддержали кандидатуру своего коллеги Александра Ткаченко на пост министра культуры Украины. Предыдущего министра Владимира Бородянского отправили в отставку еще при смене правительства.
- Также в президентской команде рассматривали двоих кандидатов на пост министра экологии – Романа Абрамовского и Юрия Гусева. Впрочем последнего все же решили оставить на посту главы Херсонской ОГА. Все это из-за того, что Кабмин решил разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.