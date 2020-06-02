Верховна Рада, імовірно, не проголосує за програму Кабінету міністрів. Відтак, уряду не вдасться отримати річний імунітет.

Все через те, що набрана на початку березня команда, не є стабільною. Про це в ефірі 24 каналу зазначив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

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На його думку, цей уряд довго не протримається, принаймні в тому складі як зараз.

"Навіть у початковому складі він протримався 20 днів. Тому що міністра фінансів та міністра охорони здоров'я змінили першими. Тепер знову почалися нові рухи, зокрема – замість Пристайка планують ставити Стефанішину", – сказав Щербина.

Тобто це говорить про те, що команда, призначена на початку березня, була цілком не стабільною. Нещодавно в Кабміні був якийсь тімбілдинг: там визначали гасла, ключові цілі та задачі. Постає питання: якщо ви займаєтеся тільки визначенням цілей та задач, то загалом – яку програму ви подаєте у Верховну Раду?

– підкреслив журналіст.

Він додав, що Верховна Рада не дасть річний імунітет цьому уряду. Щербина пояснив, що голосування за програму Кабміну дає імунітет уряду від відставки імунітет протягом року – тобто протягом року не можна в Раді ініціювати це питання.

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