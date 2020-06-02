Цей уряд також не протримається довго, – Щербина
Верховна Рада, імовірно, не проголосує за програму Кабінету міністрів. Відтак, уряду не вдасться отримати річний імунітет.
Все через те, що набрана на початку березня команда, не є стабільною. Про це в ефірі 24 каналу зазначив головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.
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"Навіть у початковому складі він протримався 20 днів. Тому що міністра фінансів та міністра охорони здоров'я змінили першими. Тепер знову почалися нові рухи, зокрема – замість Пристайка планують ставити Стефанішину", – сказав Щербина.
Тобто це говорить про те, що команда, призначена на початку березня, була цілком не стабільною. Нещодавно в Кабміні був якийсь тімбілдинг: там визначали гасла, ключові цілі та задачі. Постає питання: якщо ви займаєтеся тільки визначенням цілей та задач, то загалом – яку програму ви подаєте у Верховну Раду?
– підкреслив журналіст.
Він додав, що Верховна Рада не дасть річний імунітет цьому уряду. Щербина пояснив, що голосування за програму Кабміну дає імунітет уряду від відставки імунітет протягом року – тобто протягом року не можна в Раді ініціювати це питання.
Що відомо про зміни в уряді Шмигаля
- Після переобрання уряду приблизно через місяць, наприкінці березня, Верховна Рада проголосувала за звільнення новопризначених Ігоря Уманського з посади очільника Мінфіну та Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Зараз ці посади займають відповідно Сергій Марченко та Максим Степанов.
- Фракція "Слуги народу" під час свого вечірнього засідання 1 червня обговорила чергові ротації в уряді. Відтак, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко невдовзі може стати ще й ексвіцепрем’єром. Найімовірніше, його місце у Кабміні незабаром займе Ольга Стефанішина.
- На цьому ж засідання депутати від монобільшості підтримали кандидатуру свого колеги Олександра Ткаченка на пост міністра культури України. Попереднього міністра Володимира Бородянського відправили у відставку ще за зміни уряду.
- Також у президентській команді розглядали двох кандидатів на пост міністра екології – Романа Абрамовського і Юрія Гусєва. Втім останнього таки вирішили залишити на посаді голови Херсонської ОДА. Все це через те, що Кабмін вирішив розділити Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища на два окремих відомства.