Это признак цивилизованных стран, – Шмыгаль поддерживает введение двойного гражданства

Денис Шмыгаль заявил, что он поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине. Премьер-министр отметил, что во многих цивилизованных странах это обычная норма.

О своем отношении к двойному гражданству глава Кабинета Министров рассказал во время пресс-конференции 14 сентября.

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Шмыгаль об идее двойного гражданства в Украине

Скажу личное мнение. Двойное гражданство – признак многих цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство – это обычная норма,

– заявил премьер.

Однако он добавил, что для него недопустимым является двойное гражданство со страной-агрессором.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что большое количество украинцев проживает за границей. "Это миллионы или десятки миллионов людей украинского происхождения. Многие из них хотели бы иметь паспорт украинца. Почему нет", – заметил глава правительства.

Премьер считает, что гражданин Канады может прозрачно и законно стать гражданином и Украины. "Это люди, которые смогут поддерживать Украину, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в страну", – объяснил он.

Свою позицию Шмыгаль подытожил, отметив, что двойное гражданство должно быть в Украине, потому что это только усилит ее.

Графа о двойном гражданстве будет в декларации

. Сейчас в Украине запрещено двойное гражданство. То есть, если гражданин добровольно получает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Но лишить его может только президент Украины, автоматически при получении паспорта другого государства украинский паспорт не аннулируется.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел графу о двойном гражданстве в декларациях. Так он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 июля.

Такую графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов из-за двойного гражданства.