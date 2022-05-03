Это профессиональные военные, – Зеленский на критику Греции обращения защитников Мариуполя

Владимир Зеленский ответил на критику греческой оппозиции по поводу обращения защитников Мариуполя. Он объяснил, что "Азов" – это военные Вооруженных сил Украины, а не добровольцы. А фашизмом занимается Россия.

Есть добровольцы, а есть Вооруженные силы Украины

Об этом президент рассказал во время разговора с греческим общественным вещателем ΕRΤ, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский также отметил, что именно Россия начала подобные вбросы о "нацистской группировке" "Азов" в 2014 году.

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С начала войны было очень много информации со стороны России относительно украинских батальонов, это было еще в 2014 году, когда объединились добровольцы из разных уголков страны, чтобы защищать Украину. У нас не было такой мощной армии как сегодня: были добровольцы, были волонтеры. Воевали обычные люди вместе с Вооруженными силами,

– объяснил Зеленский.

Президент признал, что тогда было много радикальных призывов к России, но это были добровольцы. Это было их личное мнение.

Есть добровольцы, а есть вооруженные силы Украины. Я хочу, чтобы мы все понимали разницу. И есть батальон "Азов", в котором не добровольцы. "Азов" входит в состав Национальной гвардии нашего государства и сегодня они – это Вооруженные силы, они являются постоянной армией,

– подчеркнул Зеленский.

"Азов" – это не добровольцы

Мариуполь защищают профессиональные военные: нацгвардейцы, пограничники, десантники – это Вооруженные силы Украины.

Также президент добавил, что при всем уважении к любым добровольцам, так защищать Мариуполь и "Азовсталь" могут только профессиональные военные. А то, что делают российские военные в нашем государстве – это и есть нацизм.

Что этому предшествовало

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции 7 апреля. Президент попросил послушать двух находящихся сейчас в городе защитников Мариуполя.

К парламентариям обратился этнический грек Михаил. Защитник отметил, что его дед защищал страну от нацистов, а теперь защищает свой родной город от российских нацистов. Мужчина рассказал о катастрофе, в которой находятся мирные жители.

Оппозиция греческого парламента назвала "Азов" неонацистским формированием и раскритиковала факт обращения добровольцев в парламент Греции.

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"Азов" – это формирование в составе Национальной гвардии Украины, основу которого составила ультраправая группа добровольцев. Ранее известная как батальон "Азов" группа имеет радикальную националистическую идеологию, которую США связывают с неонацистским экстремизмом. Но поклонники видят в "Азове" патриотическую и эффективную часть оборонных сил страны.