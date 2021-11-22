Это произойдет, – Кулеба пояснил, когда Украина вступит в НАТО
Источник:24 канал
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз прокомментировал вступление Украины в НАТО. Кулеба заверил, что вступление в Альянс будет.
Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. По словам министра, мир поддерживает решение Украины относительно членства.
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Кулеба: всему свое время
Кулеба считает, что сейчас стоит работать, а не "сваливать" ответственность на Украину. Речь идет об обвинениях в задержке вступления в НАТО.
Многие страны поддерживают вступление Украины в НАТО. Я убежден, что это произойдет. Всему свое время,
– подчеркнул он.
Министр отметил, что есть трек реформ. Украина продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и сфере безопасности. "На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют", – добавил он.Заметьте! Владимир Зеленский во время визита в США заключил важное оборонное соглашение, которое определяет 5 секторов, по которым будет развиваться оборонное сотрудничество.
"Сейчас ведут диалог об определении конкретных проектов. Я напомню, что с 2014 года США являются партнером №1 по безопасности для Украины", – подчеркнул Кулеба.
Россия является угрозой для вступления Украины в НАТО
По наблюдению министра, несколько стран-членов НАТО все еще обдумывают решение о перспективе вступления Украины в НАТО. Однако их интересует позиция России.
Мы планово с ними (странами – 24 канал) говорим, что прекратите смотреть на Украину через призму России. Это не то, что вы нам неоднократно обещали с 2008 года. В Альянсе говорили, что ни одна 3 сторона не будет влиять на решение об отношениях Украины и НАТО.
Кулеба сказал, что подобная позиция задекларирована на всех уровнях. "К сожалению, на практике видим, что российский фактор играет свою роль", – подытожил он.
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