Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів. За словами міністра, світ підтримує рішення України щодо членства.
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Кулеба: Усьому свій час
Кулеба вважає, що зараз варто працювати, а не "звалювати" відповідальність на Україну. Мовиться про звинувачення у затримці вступу до НАТО.
Багато країн підтримують вступ України до НАТО. Я переконаний, що це відбудеться. Усьому свій час,
– наголосив він.
Міністр зауважив, що є реформи. Україна просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та сфері безпеки. "На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають", – додав він.
"Наразі ведуть діалог про визначення конкретних проєктів. Я нагадаю, що з 2014 року США є партнером №1 з безпеки для України", – наголосив Кулеба.
Росія є загрозою для вступу України в НАТО
За спостереженням міністра, декілька країн-членкинь НАТО все ще обмірковують рішення про перспективу вступу України в НАТО. Проте їх цікавить позиція Росії.
Ми планово з ними (країнами – 24 канал) говоримо про те, що "припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року". В Альянсі говорили, що жодна 3 сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО.
Кулеба сказав, що подібна позиція задекларована на всіх рівнях. "На жаль, на практиці бачимо, що російський чинник відіграє свою роль", – підсумував він.
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