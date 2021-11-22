Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів. За словами міністра, світ підтримує рішення України щодо членства.

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Кулеба: Усьому свій час

Кулеба вважає, що зараз варто працювати, а не "звалювати" відповідальність на Україну. Мовиться про звинувачення у затримці вступу до НАТО.

Багато країн підтримують вступ України до НАТО. Я переконаний, що це відбудеться. Усьому свій час,

– наголосив він.

Міністр зауважив, що є реформи. Україна просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та сфері безпеки. "На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають", – додав він.

Зауважте! Володимир Зеленський під час візиту до США уклав важливу оборонну угоду, яка визначає 5 секторів, за якими розвиватиметься оборонна співпраця.

"Наразі ведуть діалог про визначення конкретних проєктів. Я нагадаю, що з 2014 року США є партнером №1 з безпеки для України", – наголосив Кулеба.

Росія є загрозою для вступу України в НАТО

За спостереженням міністра, декілька країн-членкинь НАТО все ще обмірковують рішення про перспективу вступу України в НАТО. Проте їх цікавить позиція Росії.

Ми планово з ними (країнами – 24 канал) говоримо про те, що "припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року". В Альянсі говорили, що жодна 3 сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Кулеба сказав, що подібна позиція задекларована на всіх рівнях. "На жаль, на практиці бачимо, що російський чинник відіграє свою роль", – підсумував він.

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