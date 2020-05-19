Это пропаганда терроризма, – депутат ответил, накажут ли Гордона за скандальные интервью
Депутат Николай Княжицкий заявил, что Дмитрий Гордон как гражданин Украины пропагандировал терроризм, а это подпадает под статью. А у государства есть рычаги влияния, чтобы это прекратить и наказать таких людей.
Такое мнение он озвучил в эфире программы "Политбюро" на 24 канале и пояснил, что согласно законодательству Украины, интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным – это содействие терроризму, ведь он показал с положительной стороны террористов.
К слову Это шоу-бизнес очень низкого качества, – журналист об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
"С точки зрения журналистики, это не журналистика, потому что острых вопросов там не было. Заявление Гордона, что он действовал по просьбе спецслужб, тоже ставит под вопрос, что происходит с украинской журналистикой, действительно ли украинские журналисты позволяют себя вербовать специальным службам, и действительно ли украинские спецслужбы так действуют. К счастью, наша СБУ опровергла эту информацию", – сказал Княжицкий.
Депутат также отметил целесообразность принятия законопроекта о медиа.
Мы сегодня отправили на повторное второе чтение законопроект о медиа. Был еще другой законопроект моего авторства, и я буду настаивать, чтобы эти пункты вошли в объединенный законопроект – это касается прозрачности медиасобственности и прозрачности медиафинансирования. Когда мы увидим откуда финансируются каналы, где фактически нет рекламы, то мы поймем, зависят ли они от РФ, или нет, и сможем это прекратить", – отметил депутат.
Справка. Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрировали в Раде в конце декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.
В то же время Никита Потураев заявил, что никаких рычагов влияния у государства нет в отношении таких материалов, как интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. Он не убежден, что статья пропаганды терроризма может быть применена к этому случаю, и также отмечает законопроект о медиа.
Скандальные интервью Дмитрия Гордона: что известно
- Дмитрий Гордон взял интервью у депутата Госдумы России Натальи Поклонской. Впоследствии еще и у лидера террористов Игоря Гиркина. Эти интервью вызвали возмущение среди журналистов и политиков. Некоторые коллеги Дмитрия Гордона заявили, что это злоупотребление свободой слова.
- Сам Гордон впоследствии заявил, что все было спланировано в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а впоследствии эти материалы станут основными в суде по делу об аннексии Крыма и развязывании войны на Донбассе.
- В СБУ отреагировали на заявление Гордона. Там отметили, что интервью он сделал по собственной инициативе. Таким образом в ведомстве и не опровергли, и не подтвердили тезис Гордона о якобы "сотрудничестве с украинскими службами".