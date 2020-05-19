Это пропаганда терроризма, – депутат ответил, накажут ли Гордона за скандальные интервью

Депутат Николай Княжицкий заявил, что Дмитрий Гордон как гражданин Украины пропагандировал терроризм, а это подпадает под статью. А у государства есть рычаги влияния, чтобы это прекратить и наказать таких людей.

Такое мнение он озвучил в эфире программы "Политбюро" на 24 канале и пояснил, что согласно законодательству Украины, интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным – это содействие терроризму, ведь он показал с положительной стороны террористов.

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"С точки зрения журналистики, это не журналистика, потому что острых вопросов там не было. Заявление Гордона, что он действовал по просьбе спецслужб, тоже ставит под вопрос, что происходит с украинской журналистикой, действительно ли украинские журналисты позволяют себя вербовать специальным службам, и действительно ли украинские спецслужбы так действуют. К счастью, наша СБУ опровергла эту информацию", – сказал Княжицкий.

Депутат также отметил целесообразность принятия законопроекта о медиа.

Мы сегодня отправили на повторное второе чтение законопроект о медиа. Был еще другой законопроект моего авторства, и я буду настаивать, чтобы эти пункты вошли в объединенный законопроект – это касается прозрачности медиасобственности и прозрачности медиафинансирования. Когда мы увидим откуда финансируются каналы, где фактически нет рекламы, то мы поймем, зависят ли они от РФ, или нет, и сможем это прекратить", – отметил депутат.

Справка. Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрировали в Раде в конце декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

В то же время Никита Потураев заявил, что никаких рычагов влияния у государства нет в отношении таких материалов, как интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным. Он не убежден, что статья пропаганды терроризма может быть применена к этому случаю, и также отмечает законопроект о медиа.

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