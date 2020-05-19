Це пропагування тероризму, – депутат відповів, чи покарають Гордона за скандальні інтерв'ю

Депутат Микола Княжицький заявив, що Дмитро Гордон, як громадянин України, пропагував тероризм, а це підлягає під статтю. А у держави є важелі впливу, щоб це припинити та покарати таких людей.

Таку думку він озвучив в ефірі програми "Політбюро" на 24 каналі та пояснив, що згідно з законодавством України, інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним – це сприяння тероризму, адже він показав з позитивного боку терористів.

До слова Це шоу-бізнес дуже низької якості, – журналіст про інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним

"З погляду журналістики, то це не журналістика, бо гострих питань там не було. Заява Гордона, що він діяв на прохання спецслужб, теж ставить під питання, що відбувається з українською журналістикою, чи справді українські журналісти дозволяють себе вербувати спеціальним службам, і чи справді українські спецслужби так діють. На щастя, наша СБУ спростувала цю інформацію", – сказав Княжицький.

Депутат також наголосив на доцільності прийняття законопроєкту про медіа.

"Щодо засобів впливу, то вони теж є. Ми сьогодні відправили на повторне друге читання законопроєкт про медіа. Був ще інший законопроєкт мого авторства, і я буду наполягати, щоб ці пункти увійшли до об'єднаного законопроєкту – це стосується прозорості медіавласності і прозорості медіафінансування. Коли ми побачимо звідки фінансуються канали, де фактично немає реклами, то ми зрозуміємо, чи залежать вони від РФ, чи ні, і зможемо це припинити", – зазначив депутат.

Довідка. Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрували у Раді наприкінці грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Водночас Микита Потураєв заявив, що жодних важелів впливу у держави немає щодо таких метаріалів як інтерв'ю Гордона з Поклонською і Гіркіним. Він не переконаний, що стаття пропагування тероризму може бути застосована до цього випадку, і також наголошує на законопроєкті про медіа.

Скандальні інтерв'ю Дмитра Гордона: що відомо