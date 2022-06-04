Это просто животные, – Гайдай объяснил, кого больше всего боятся жители Луганщины

Сейчас Россия отправляет на войну в Украину граждан из отдаленных уголков России, в том числе бурят и так далее. Люди, находящиеся на временных оккупированных территориях, очень боятся.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, кафиры, прибывающие сейчас захватывать Луганщину, ведут себя как твари.

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Как пояснил Гайдай, военным из отдаленных регионов России абсолютно безразлично людей, находящихся на временно оккупированных территориях.

Говорят, это не люди – это просто животные. Что они создают с местным популяцией, как они себя ведут. Просто они понимают – они приехали, как твари, просто захватить территорию. Люди для них ничего вообще, они сделали свое дело и уехали в свое Забайкалье,

– рассказал Гайдай.

Ранее он сообщал, что на Северодонецк россияне бросают все резервы – сейчас их главная цель.

Оккупанты расстреливают эвакуационные автобусы

Гуманитарная ситуация в области очень трудна. Людей нельзя эвакуировать, им невозможно подвозить гуманитарные грузы. К примеру, в Северодонецке.

Единственные населенные пункты, куда можно поставлять гуманитарные грузы, еду и лекарства, это Лисичанск и Горная община. В Горную общину автомобили доезжают не каждый день, потому что их обстреливают очень часто. Гайдай предположил, что, возможно, удастся произвести эвакуацию, но тихонько и без огласки, потому что российская армия расстреливает эвакуационные автобусы.

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Российские кафиры продолжают стирать Луганщину с лица земли. В частности, 3 июня они в очередной раз обстреляли Горное, из-за чего погибли мать с ребенком .

Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горного.

Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. Там были отец с сыном, которые, к счастью, остались невредимыми. Военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка.

В Северодонецке продолжаются ожесточенные уличные бои – россияне получили усиление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Также они вели наступление в направлении Устиновки, однако успеха не имели.

При этом враги продолжают штурмовать город. В частности, российские захватчики пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.

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