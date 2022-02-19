Это противоречит логике, – Байден о фейках России об "обстрелах" ВСУ

Джо Байден заявил, что Россия солгала, сказав, что обстрелы жилых районов на Донбассе устроила Украина. Такая информация совершенно не соответствует действительности.

Об этом президент США сказал во время своего срочного обращения относительно Украины. Главной темой речи была ситуация на Донбассе и российская угроза, информирует 24 канал.

К теме Имею основания так говорить: Байден считает, что Путин уже принял решение и нападет на Украину

Эта дезинформация говорит, что Украина хочет провести нападение. Но это противоречит простой логике, чтобы украинцы выбрали для проведения эскалации время, когда возле границы тысячи военных,

– отметил глава Белого дома.

Он добавил, что обвинение России в "геноциде" на Донбассе соответствует тем методичкам, которые Кремль уже использовал раньше. В то же время украинцы продемонстрировали сдержанность и умение принимать хорошие решения.

Однако прогнозы по дальнейшему развитию ситуации у Байдена неутешительны: "у нас есть основания говорить, что Россия нападет в ближайшие недели, дни. Они нападут на Киев".

Детали обращения президента США относительно Украины

Байден считает, что Владимир Путин уже принял решение о нападении на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведывательные данные, которые получил Вашингтон.

Американский президент призвал к единству всех партнеров на фоне российской дезинформации.

Если Россия нападет на Украину, то это станет войной по ее собственному выбору. Однако глава Белого дома призывает Кремль выбрать дипломатию.

США не будут отсылать своих военных воевать за Украину.

За агрессию против России введут серьезные санкции.

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