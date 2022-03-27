Это провоцировало Россию к эскалации, – Подоляк о довоенных заявлениях НАТО о неучастии в войне

До того как Россия полномасштабно вторглась в Украину НАТО заявляло, что не будет вмешиваться в случае войны.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что такие заявления лишь убедили Россию напасть на Украину. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию FAZ.NET, передает 24 канал.

Важно Подоляк ответил, когда может быть подписан мирный договор

Почему они так рано заявляли, что в случае войны России против Украины они не будут вмешиваться? Это ведь провоцировало Россию к эскалации,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что задача НАТО – предотвращать риски войны или бороться с ними. Но члены НАТО открещиваются от войны в Украине, поскольку это не их война. Но, по словам Подоляка, война продолжается, и это уже обломок Третьей мировой.

Другие важные заявления Подоляка

Диалог с Россией становится более конструктивным , но прогресс все еще не такой, на который надеялись представители Украины;

, но прогресс все еще не такой, на который надеялись представители Украины; Украина не согласится на нейтралитет , а желает четких гарантий безопасности, в частности, от США, чтобы эта война не повторилась;

, а желает четких гарантий безопасности, в частности, от США, чтобы эта война не повторилась; Подписать мирный договор удастся, когда Россия осознает, что от продолжения этой войны она получит больше потерь , чем Украина.

, чем Украина. Для этого миру нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину вооружением и техникой.

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