Это провокация, – Вячорка объяснил, почему в Беларуси внезапно начали проверку сил реагирования

В белорусской армии приступили к внезапной проверке готовности сил реагирования. Это очередная провокация со стороны Александра Лукашенко.

Об этом рассказал белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала. Пока самопровозглашенный президент будет находиться у власти, всегда будет риск для Украины, Польши и Литвы, потому что он является марионеткой Владимира Путина.

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Почему началась внезапная проверка

По мнению Вячорки, это попытка оттянуть украинские силы на северной границе, чтобы они не имели возможности защищать территорию на Востоке, где Россия сконцентрировала свои войска. Еще одна причина – желание держать в напряженности силы защиты Польши и Литвы.

Зачем эти учения нужны сейчас? Думаю, что это провокация,

– отметил журналист.

В то же время, риторика Лукашенко стала очень агрессивной. Сейчас он каждый день говорит, что Украина, Польша и Литва готовят почти "военный переворот" в Беларуси и поэтому нужно укреплять силы защиты – как вооруженные силы, так и силы внутренней обороны от белорусских партизан.

Может ли Беларусь присоединиться к войне в Украине

По словам Вячорки, белорусское общество выступает против российской агрессии в Украине. Там есть сильная оппозиция действиям Лукашенко. Он потерял поклонников даже среди своих чиновников.

Возможно, есть еще какие-то военные советской закалки и им нравится поведение Лукашенко, который целуется-обнимается с Путиным. Но все, кто младше, понимают ценность белорусской независимости и важность дружеских отношений с Украиной,

– отметил журналист.

Из-за позиции в войне России против Украины Лукашенко потерял больше, чем получил. Однако даже несмотря на это, привлечение белорусских войск и, возможно, некоторых частей, возможно.

"Мне кажется, что если у Путина будет такое желание, он даже не будет спрашивать об этом у Лукашенко", – добавил Вячорка.

Что этому предшествовало

В белорусских вооруженных силах началась внезапная проверка готовности сил реагирования. Один ракетный дивизион начал перемещаться в район назначения.

Интересно, что состав проверяемой военной силы будет постепенно наращиваться. В Беларуси заявили, что это "позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе".

По данным Генштаба ВСУ, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Александр Лукашенко и Владимир Путин 3 мая провели телефонный разговор. В частности, он касался и действий российских войск в войне против Украины.

Вячорка объяснил, почему в Беларуси внезапно начали проверку сил реагирования: смотрите видео