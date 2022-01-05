Это реальность, – журналист назвал, чем может гордиться Зеленский в 2021 году

Раскол в обществе в отношении президента всегда встает вопросом, что он сделал. Владимир Зеленский и его команда в течение 2021 года могут гордиться 3 основными составляющими.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал гендиректор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко. По его словам, это прежде всего строительство дорог.

К теме Инфраструктурная реформа и деолигархизация, – Зеленский назвал свои наибольшие достижения

Все остальные вещи перенесли на 2022 год, – Мартыненко

По мнению Мартыненко, многие дороги стали лучше. "Это реальность", – объяснил он.

Земельная реформа – это важно. Это действительно серьезно, если ее не отменят через года 3 – 4, то, я думаю, что тогда она заработает,

– подчеркнул он.

Также гендиректор информагентства отметил, что действительно развивается все, что касается цифровой экономики. Речь идет о приложении "Дия" и всем, что связано с оцифровкой.

Какие функции и услуги есть в сервисе "Дия" В приложении "Дия" можно получить цифровой паспорт и карточку плательщика налогов; оформить сертификаты о вакцинации; зарегистрировать ФЛП; проводить операции с водительским удостоверением; получать выписки и иную документацию и др.

Судебную реформу, по словам Мартыненко, он бы не спешил делать достижением команды Зеленского в 2021 году. "Процесс будет очень долгим. Он может притормозиться, а потом остановиться", – отметил журналист.

Интервью с Александром Мартыненко в программе "Первые лица": смотрите видео

"Все остальные налоговые пенсионные вещи перенесли на 2022 год, насколько я понимаю. Жизнь покажет, что будет", – подытожил Мартыненко.

Рейтинг Зеленского: главное