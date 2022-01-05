Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, це насамперед будівництво доріг.

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Усі інші речі перенесли на 2022 рік, – Мартиненко

На думку Мартиненка, багато доріг стали кращими. "Це реальність", – пояснив він.

Земельна реформа – це важливо. Це справді серйозно, якщо її не скасують через років 3 – 4, то, я думаю, що тоді вона запрацює,

– наголосив він.

Також гендиректор інформагенції відзначив, що дійсно розвивається все, що стосується цифрової економіки. Мовиться про застосунок "Дія" і все, що пов'язане з оцифровуванням.

Які функції та послуги є в Дії У застосунку "Дія" можна отримати цифровий паспорт та картку платника податків; оформити сертифікати про вакцинацію; зареєструвати ФОП; проводити операції з водійським посвідченням; отримувати витяги та іншу документацію тощо.

Судову реформу, за словами Мартиненка, він би не поспішав робити досягненням у 2021 році у команді Зеленського. "Процес буде дуже довгим. Він може пригальмуватись, а потім зупинитись", – зазначив журналіст.

Інтерв'ю з Олександром Мартиненком у програмі "Перші особи": дивіться відео

"Усі інші податкові пенсійні речі перенесли на 2022 рік, наскільки я розумію. Життя покаже, що буде", – підсумував Мартиненко.

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