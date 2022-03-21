Это самое большое испытание для мира: Зеленский об изменениях в мире из-за войны

Владимир Зеленский рассказал, что российско-украинская война является испытанием для мира. В частности, президент также объяснил, как сейчас меняется мир.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал во время интервью иностарнным журналистам на 26 день войны.

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Война – это испытание для мира

Президент Украины ответил на вопрос журналиста о том, что является центральным в исторических изменениях, которые происходят сейчас в Украине и во всем мире или Европе.

Мне кажется, что это самое большое испытание для всего мира. К сожалению, это происходит на нашей земле,

– сказал Зеленский.

Он объяснил, что говорит это как гражданин страны, ведь не радовался бы из-за гибели людей на других землях. Однако президент заметил:

"Для нас это (говорится о войне – 24 канал) более болезненно, чем для других стран. Ведь мы здесь и это о наших людях;

во всех семьях кто-то воюет, кто-то пострадал, кто-то уехал из своего дома – то есть все пострадали и все пострадают, когда будут выводы".

Видим изменения процессов, которые ведут к народовластию

Президент напомнил, что с начала пандемии не мог получить вакцину наравне с другими государствами.

Я не мог навредить нашему государству и говорить о том, что у нас не так много партнеров в мире. Их мало и мы получаем очень мало. К сожалению, я должен делать выводы, что нам придется менять нашу политику и максимально все делать самостоятельно,

– подытожил президент.

Добавил, как думал, что в случае войны мы можем остаться в кругу немногих государств, так это и случилось. Однако у страны есть несколько государств реальных партнеров, с которыми работали тихо.

Владимир Зеленский объяснил, что мир уже изменился – политики боятся своих людей и социальной ответственности.

Более того, нас поддерживают народы, а некоторые лидеры – не на 100%. Однако мнение людей более сильное.

То есть мы видим изменения процессов, ведущих к реальному практическому народовластию,

– сказал Зеленский.

Президент объяснил, что речь идет о лидерстве, а не о командовании.