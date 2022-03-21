Відповідну інформацію Володимир Зеленський розповів на 26 день війни. Це трапилось під час інтерв'ю президента.

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Війна – це випробування для світу

Президент України відповів на питання журналіста щодо того, що є центральним у історичних змінах, які відбуваються зараз в Україні та у всьому світі чи Європі.

Мені здається, що це найбільше випробування для всього світу. На жаль, це відбувається на нашій землі,

– сказав Зеленський.

Пояснив, що говорить це як громадянин країни, адже не радів би через загибель людей на інших землях. Проте президент зауважив:

"для нас це (мовиться про війну – 24 канал) більш болісно, ніж іншим країнам. Адже ми тут і це про наших людей;

у всіх сім'ях хтось воює, хтось постраждав, хтось виїхав зі своєї домівки – тобто всі постраждали і всі постраждають, коли будуть висновки".

Зміни процесів, які ведуть до народовладдя

Президент пригадав, що з початку пандемії не міг отримати вакцину на рівні з іншими державами.

Я не міг нашкодити нашій державі і говорити про те, що у нас не так багато партнерів у світі. Їх мало і ми отримуємо дуже мало. На жаль, я повинен робити висновки, що нас доведеться змінювати нашу політику і максимально все робити самостійно,

– відсумував президент.

Додав, що у випадку війни ми можемо залишитись у колі небагатьох держав, як і сталось . Проте країна має декілька країн реальних партнерів, з якими працювали тихо.