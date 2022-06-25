Это самый сложный и самый большой иск против России, – в Минюсте объяснили чего требует Украина

Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека. Он касается фактов, связанных с широкомасштабным вторжением страны-агрессора, начиная с 24 февраля.

Россия должна нести ответственность перед Европейским судом по правам человека

Об этом 24 каналу рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он отметил, что предварительные иски, с которым Минюст обращался в ЕСПЧ, были связаны с оккупацией Донбасса, аннексией Крыма и другими случаями грубого нарушения Россией прав человека.

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На этот раз это самый сложный и самый большой иск, который мы будем дополнять,

– рассказал министр.

В настоящее время Украина подала только определенный пакет документов, доказательств, свидетельств, охватывающих период с 24 февраля по 7 апреля. То есть в нем говорится о первой фазе полномасштабного вторжения, закончившейся отбросом российских войск с территории Киевщины. В Минюсте подробно описали этот период и собрали доказательства ряда нарушений Европейской конвенции по правам человека.

В иске четко оговорено, что Украина требует от России, а именно – материальную компенсацию нанесенного ущерба. Предварительная сумма, которую будут обосновывать в отношении первой фазы войны, составляет 80 миллиардов долларов.

Дальше дело будут дополнять новыми фактами и требованиями. Малюська подчеркнул, что все нарушения России все еще находятся под юрисдикцией ЕСПЧ и будут находиться там еще до сентября 2022 года. Несмотря на исключение страны-агрессора из Совета Европы, оккупанты понесут ответственность перед ЕСПЧ.

В результате Минюст надеется иметь на столе переговорные аргументы по поводу того, что преступления России – это не заявления политиков или военных и не голословные утверждения. Это будет юридический, подписанный судом документ, где подробно опишут все нарушения страны-агрессора и юридически зафиксируют сумму ущерба.

Малюська добавил, что война обязательно закончится подписанием какого-то документа. В нем речь пойдет о том, кто, в каком размере, порядке и каким образом будет покрывать нанесенный ущерб.

"Соответственно, иметь на столе юридический документ о том, сколько миллиардов нам должна Россия, всегда полезно и всегда правильно. И дальше уже будет шаг по разработке механизма, как их заставить эти средства заплатить – с их согласием или без него", – сказал он.

Дела будут рассматривать 7 – 8 лет

Министр юстиции сразу подчеркнул, что процедура не будет быстрой. Он пояснил, что в ЕСПЧ до сих пор находятся украинские дела относительно событий в Крыму и на Донбассе. Они рассматриваются с 2015 года, когда соответствующие заявления были поданы с пакетами документов.

Здесь тоже вряд ли будет более быстрое рассмотрение. Мы оцениваем, что дело будут рассматривать 7 – 8 лет, возможно и больше,

– говорит Денис Малюська.

С одной стороны, это связано с тем, что эти дела очень сложные, и подобные дела вряд ли рассматривались в таком объеме. "Доказательная база – огромная, безумная. Масса как документов, которые следует исследовать, так и объяснений сторон", – пояснил министр.

Он добавил, что, кроме всего, в Европейском суде по правам человека огромная загруженность. Там есть тысячи дел, которые ожидают рассмотрения.

К тому же, для международных юрисдикций уже традиционно быть медленными. Ни в одной из них практически никогда речь не идет о том, что решение выносится, например, в пределах одного года.

Малюська отметил, что быстрыми бывают только обеспечительные меры, когда суд реагирует, по существу не рассматривая дело. Однако ЕСПЧ уже отреагировал на начало Россией полномасштабной войны. Министерство юстиции еще в начале вторжения подало обеспечительное заявление. Тогда ЕСПЧ запретил России производить бомбардировки, уничтожение инфраструктуры и т.д. Но страна-террорист традиционно не послушала.

Денис Малюська рассказал о новом иске Украины против России: смотрите видео