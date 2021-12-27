Об этом Елена Шуляк сообщила в интервью. Политик подчеркнула, что "Разумная политика" проводит переговоры с нардепами "Слуги народа".

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Влияние группы Разумкова – заметно, – Шуляк

Также представители группы Разумкова, по словам председателя партии, приезжают в регионы и работают с областными организациями.

То есть, это достаточно серьезная история. Мы должны признать, что есть люди, которые создают свою политическую силу, и для достижения этой цели они будут использовать разные средства и методы, к этому нужно быть готовыми,

– сказала Шуляк.

Шуляк надеются, что все, кто хотели, уже покинули фракцию

Политик надеется, что все, кто хотел, уже перешли в "Разумную политику". Тех народных избранников, которые имеют схожие намерения, Шуляк призвала добровольно сложить мандаты.

Складывайте мандаты и тогда уже создавайте собственные политические бренды, не "выезжайте" на именах других людей. Пусть вас выбирают по-честному, тогда и будете участвовать в работе парламента,

– пояснила глава партии "Слуга народа".

Обратите внимание! По словам Елены Шуляк, лишение Разумкова мандата является теоретически возможным, однако юридически – очень сложным. Председатель партии считает, что экс-спикер должен добровольно сложить депутатские полномочия.

Актуально "Слуги" не рассматривают образование коалиции с другими политсилами, – Шуляк

Что известно о создании МФО "Разумная политика":

В сентябре 2021 года Давид Арахамия инициировал отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера.

За отзыв Разумкова Верховная Рада проголосовала 7 октября, на следующий день председателем парламента стал Руслан Стефанчук.

В ноябре Разумков создал межфракционное объединение "Разумная политика", куда вошли 25 политиков.

Также бывший спикер сообщил о планах создать собственную политическую силу.

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