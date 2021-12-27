Про це Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю. Політикиня наголосила, що "Розумна політика" проводить перемовини з нардепами "Слуги народу".
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Вплив групи Разумкова – помітний, – Шуляк
Також представники групи Разумкова, за словами голови партії, приїжджають в регіони та працюють з обласними організаціями.
Тобто це досить серйозна історія. Ми повинні визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби і методи, до цього потрібно бути готовими,
– сказала Шуляк.
Шуляк сподіваються, що всі, хто хотіли, уже покинули фракцію
Політикиня сподівається, що всі, хто хотів, уже перейшли у "Розумну політику". Тих народних обранців, які мають схожі наміри, Шуляк закликала добровільно поскладати мандати.
Складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді і будете брати участь у роботі парламенту,
– пояснила глава партії "Слуга народу".
Актуально "Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами, – Шуляк
Що відомо про створення МФО "Розумна політика":
- У вересні 2021 року Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.
- За відкликання Разумкова Верховна Рада проголосувала 7 жовтня, наступного дня головою парламенту став Руслан Стефанчук.
- У листопаді Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", куди увійшли 25 політиків.
- Також ексспікер повідомив про плани створити власну політичну силу.
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