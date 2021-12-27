Про це Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю. Політикиня наголосила, що "Розумна політика" проводить перемовини з нардепами "Слуги народу".

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Вплив групи Разумкова – помітний, – Шуляк

Також представники групи Разумкова, за словами голови партії, приїжджають в регіони та працюють з обласними організаціями.

Тобто це досить серйозна історія. Ми повинні визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби і методи, до цього потрібно бути готовими,

– сказала Шуляк.

Шуляк сподіваються, що всі, хто хотіли, уже покинули фракцію

Політикиня сподівається, що всі, хто хотів, уже перейшли у "Розумну політику". Тих народних обранців, які мають схожі наміри, Шуляк закликала добровільно поскладати мандати.

Складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді і будете брати участь у роботі парламенту,

– пояснила глава партії "Слуга народу".

Зверніть увагу! За словами Олени Шуляк, позбавлення Разумкова мандата є теоретично можливим, проте юридично – дуже складним. Голова партії вважає, що ексспікер мав би добровільно скласти депутатські повноваження.

Актуально "Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами, – Шуляк

Що відомо про створення МФО "Розумна політика":

У вересні 2021 року Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

За відкликання Разумкова Верховна Рада проголосувала 7 жовтня, наступного дня головою парламенту став Руслан Стефанчук.

У листопаді Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", куди увійшли 25 політиків.

Також ексспікер повідомив про плани створити власну політичну силу.

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