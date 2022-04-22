Это серьезный жест поддержки, – политолог о возвращении дипломатов в Киев
Некоторые страны начали возвращать свои посольства в Киев, несмотря на войну России против Украины. По словам экспертов, это огромная поддержка для нас.
Такое мнение высказал политолог Александр Мусиенко в эфире 24 канала.
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По его словам, это серьезный жест политической поддержки Украины как государства, нашей власти и украинского народа. Кроме того, это упрощает коммуникацию и сотрудничество по важным вопросам.
Поэтому это важно, знаково и символично. И это значит, что ситуация в Киеве становится несколько безопаснее. Однако угрозы с воздуха остаются, поэтому расслабляться нельзя,
– заявил Мусиенко.
По его мнению, это также означает, что зарубежные разведки не видят возможности в ближайшее время сухопутного наступления россиян на Украину.
Политолог добавил, что Великобритания – это одна из стран, наиболее поддерживающих Украину в войне. В частности, они поставляют оружие и экономически сотрудничают.
Какие страны объявили о возобновлении работы посольств в Киеве
- Великобритания заявила, что снова открывает свое посольство в Киеве. Это произойдет уже в ближайшее время. Поэтому их посол Мелинда Симмонс вскоре вернется в украинскую столицу.
- Бельгия готовится к открытию своего посольства в Киеве. Дипломатическое учреждение прекратило свою работу через неделю после российского вторжения. Теперь ведомство возобновляет работу, и бельгийские дипломаты вернутся в столицу.
Мусиенко: Послы возвращаются в Киев, несмотря на угрозу ракетных атак