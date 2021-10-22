Это шантаж: реакция МИД на заявление Путина о дополнительном газе через "Северный поток-2"

Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить объемы поставок газа в Европу, однако есть условие – он пройдет через "Северный поток-2". В украинском МИД такие высказывания главы государства-агрессора назвали шантажом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины во время пресс-конференции с главой МИД Молдовы Ником Попеску.

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Россия использует газ как оружие, – Кулеба

Это – шантаж, это использование газа в качестве оружия в международных отношениях. В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры,

– сказал Кулеба.

Министр отметил: Москва уже использует газ как оружие. Кулеба надеется, что Германия вскоре выскажет свою четкую позицию по этому поводу.

Позиция Украины по газопроводу – неизменна

Кулеба заверил, что позиция Украины по "Северному потоку-2" остается неизменной. И "Нафтогаз", и Оператор ГТС Украины хотят приобщиться к процессу сертификации российского газопровода.

Раньше и в Евросоюзе уверяли, что к "Северному потоку-2" применят третий энергетический пакет.

Все эти элементы должны прислать России четкий сигнал, что российский шантаж газом не просто недопустим, а всегда будет получать отпор объединенной Европы

– добавил Кулеба.

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Путин выступил с заявлением о газе накануне

Отметим, что 21 октября Владимир Путин выступил с очередным циничным заявлением. Мол, уже 22 октября немецкий регулятор может разрешить поставки газа через "Северный поток-2". Труба якобы уже заполнена и 17,5 миллиарда кубов газа готовы к транзиту.