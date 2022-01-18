Это шантаж, – военный эксперт о вывозе российских дипломатов из Украины

В американских СМИ появилась информация, что Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов. Вероятнее всего, так Кремль хочет запугать всех и использует шантаж для достижения своих целей.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала. Он считает, что Россия выдумала новый способ давления.

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"Это шантаж. Это своеобразный новый этап информационно-пропагандистской войны против Украины и давления на западные страны", – отметил Жданов.

Россиян вывозят из Украины: что известно

Информация появилась в издании The New York Times 18 января.

В статье отметили, что Россия начала эвакуацию своих дипломатов из Украины 5 января.

Известно, что украинскую территорию уже покинули 30 семей.

В Кремле информацию опровергают, а в украинском Министерстве иностранных дел заверили, что не получали такой информации.

Почему в Украину едет Блинкен

В Украину едет госсекретарь США Энтони Блинкен. Очевидно, он будет говорить о российской угрозе.

"Украина – передовой рубеж НАТО и коллективного Запада. Мы – главные в этих событиях и являемся сдерживанием милитарной машины России. Все эти посещения, в том числе и Блинкена, будут для того, чтобы понять, насколько Украина готова держать давление России", – отметил Жданов.

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