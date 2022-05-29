"Это шокирует": в Венгрии возмутились заявлением Зеркаль о нефтепроводе "Дружба"

На фоне нежелания Будапешта поддержать введение ЕС эмбарго на российскую нефть, в Украине намекнули, что имеют свой рычаг влияния на ситуацию – нефтепровод "Дружба". На это заявление со стороны нашего государства уже отреагировали в Венгрии.

МИД соседнего государства считает неприемлемыми "угрозы" Украины по этому трансконтинентальному нефтепроводу. Об этом заявил государственный секретарь иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер.

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Реакция Венгрии на заявление Украины по нефтепроводу "Дружба"

Венгерский государственный секретарь иностранных дел назвал подобные заявления со стороны Украины "шокирующими" и при этом сослался на помощь его страны украинским беженцам.

Это заявление особенно шокирует на фоне того, что Венгрия делает все возможное, чтобы помочь беженцам. К нам уже прибыло более 730 тысяч человек из Украины и Венгрия внесла бесчисленное количество предложений о помощи (Украина – ред. 24 канал) и тем, кто до сих пор находится там,

– заявил Тамаш Менцер.

В частности, венгерское чиновник добавил, что Будапешт не поддержит решения Европейского Союза, которые "ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии".

Менцер в очередной раз повторил мантру, что около 65% нефти в его страну поступает именно из России, а венгерские нефтеперерабатывающие заводы якобы способны перерабатывать исключительно добываемый на территории страны-агрессора энергоресурс.

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Контекст

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль на онлайн-встрече в рамках Киевского форума безопасности 26 мая подчеркнула, что Венгрия воспользовалась ситуацией войны России против Украины и сейчас пытается шантажировать Европейский Союз.

Учитывая, что Венгрия блокирует нефтяное эмбарго в рамках шестого пакета санкций против России, по словам Зеркаль, Украина могла бы использовать свой рычаг влияния – нефтепровод "Дружба". Одно из разветвлений этой системы снабжения энергоресурсом идет через территорию нашего государства отдельно в Венгрию.

На мой взгляд, было бы очень уместно, если бы с ним (нефтепроводом – ред. 24 канал) "что-то случилось"… Действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает, и который навязывает Евросоюзу, или мы еще не готовы к этому,

– подчеркнула Зеркаль.

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