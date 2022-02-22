Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд. По его словам, это позитивный сигнал, что и Германия, и Великобритания так быстро среагировали.

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"И санкции сигнализируют Кремлю, что на Западе серьезно настроены, что сейчас совсем другая ситуация, чем была в 2008 году, когда состоялось вторжение России в Грузию. Тогда не было никаких санкций", – сказал Андреас Умланд.

Германия не антиукраинская страна, – Умланд

Политолог отметил, что за последние недели Германия получила в Украине имидж "антиукраинской", "пророссийской" страны. Однако, это не так.

"Германия иногда проблематичный для Украины партнер, но она не пропутинская и не антиукраинская. Собственно остановка сертификации "Северного потока-2" именно в этот момент – это правильный шаг", – добавил он.

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