Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, це позитивний сигнал, що і Німеччина, і Велика Британія так швидко зреагували.

До теми Британія накладе санкції на росіян, які голосували за визнання бойовиків

"Ці санкції сигналізують Кремлю, що на Заході серйозно налаштовані, що зараз зовсім інша ситуація, ніж була у 2008 році, коли відбулось вторгнення Росії в Грузію. Тоді не було жодних санкцій", – сказав Андреас Умланд.

Німеччина не антиукраїнська країна, – Умланд

Політолог зазначив, що за останні тижні Німеччина отримала в Україні імідж "антиукраїнської", "проросійської" країни. Однак, це не так.

"Німеччина подекуди проблематичний для України партнер, але вона не пропутінська і не антиукраїнська. Власне зупинка сертифікації "Північного потоку-2" саме в цей момент – це правильний крок", – додав він.

Андреас Умланд оцінив санкції проти Росії: дивіться відео

Санкції проти Росії: що про це відомо