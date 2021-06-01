Представитель Луганской области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что потребность в создании нового формата назрела давно. Она стала особенно актуальной в последние месяцы, когда Россия сконцентрировала свои войска на украинских границах.
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Почему идею будет сложно реализовать
По словам Гармаша, существенной проблемой для нового формата переговоров является позиция России, которая не хочет обсуждать с Украиной вопрос Донбасса и оккупации Крыма.
Несмотря на это, Кремль не согласиться на более широкий формат, тем более с участием таких серьезных игроков как США и Великобритания.
Как отметил Гармаш, президент уже отметил, что Германия и Франция на уровне "нормандской четверки" не называют Россию стороной конфликта. По его мнению, если так будет продолжаться, то переговоры в нормандском формате потеряют для Украины смысл.
Это сигнал Европе. Стоит учитывать и то, что его сделали перед встречей Джозефа Байдена с Владимиром Путиным. Мы ждем от США, что они в определенной степени будут представлять наши интересы в этой встрече,
– подчеркнул он.
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В ТКГ продолжается дипломатическая игра
Гармаш рассказал, что сейчас в Трехсторонней контактной группе продолжается сплошная дипломатическая игра. Он отметил, что там в ни одном вопросе не может быть прогресса, потому что нет 2 стороны конфликта.
Все потому, что Россия называет себя посредником, а Украина не может вести переговоры с тем, кого Кремль считает стороной конфликта.
"Пока Россия не признает себя стороной, решить вопрос конструктивно невозможно", – подчеркнул представитель Луганской области в ТКГ.
Гармаш рассказал об идее нового формата переговоров: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 31 мая предложил создать новый формат, в рамках которого одновременно можно было бы обсуждать Донбасс и оккупированный Крым.
- Президент убежден, что этот формат можно объединить с нормандским.
- Зеленский отметил, что нормандский формат сосредоточен только на урегулировании ситуации на Донбассе. Однако необходимо работать и над возвращением оккупированного Крыма и решением вопроса "Северного потока-2".