Это сигнал Кремлю, – Огрызко о призывах США снять ограничения на поставку оружия Украине

США призвали союзников снять ограничения для вооруженной поддержки Вооруженных сил Украины. Это в первую очередь является сигналом для Кремля.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. Такие действия американской стороны также свидетельствуют о прямой поддержке нашего государства.

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По словам Огрызко, США сейчас едва ли не единственная страна, которая с практической стороны помогает бороться с российской агрессией. При этом не стоит забывать и о Великобритании, Литве и Польше.

Непременно, это сигнал Кремлю. После применения турецких беспилотников Bayraktar, думаю, у многих бандитов с той стороны как-то чуть-чуть "зажглось" и они трижды будут думать перед началом крупномасштабных обстрелов,

– заявил экс-глава МИД.

Вооруженные силы Украины 26 октября из-за обстрелов оккупантов впервые применили беспилотник Bayraktar на Донбассе.

Огрызко также отметил, что действия США и являются определенным призывом к союзникам, ведь не все из них, а особенно те, которые вовлечены в урегулирование ситуации на Донбассе, действительно хотят что-то делать, кроме политических заявлений о своей обеспокоенности.

"Очень грустно, что и потенциально следующий канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил, что политически на украинской стороне, но практических шагов с целью помочь в военной сфере не будет. И это действительно очень грустная реальность", – подчеркнул экс-министр.

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Учитывая это, призыв американской стороны очень важен. Огрызко добавил, что Украина должна безусловно поблагодарить за эту помощь, а также усилить работу со всеми партнерами НАТО.

Огрызко рассказал о призывах США насчет поставок оружия Украине: смотрите видео

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