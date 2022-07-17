Это сигнал, США не собирается уходить с Ближнего Востока, – Семиволос об итогах визита Байдена
Визит Байдена на Ближний Восток точно не провальный, так уж сложилось, что демократам довольно трудно выстраивать внешнюю политику, это скорее прерогатива республиканцев. Демократы еще должны придерживаться такого понятия, как принципы, и они не могут не обращать внимания на права человека.
Об этом 24 каналу рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он также отметил, что когда речь идет о Ближнем Востоке, то именно эти вопросы мешают.
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"Но в целом, несмотря на критику, которая звучит в США и со стороны республиканской партии и со стороны демократов – те задачи, которые ставил перед собой Байден на этот визит, он выполнил", – отметил Игорь Семиволос.
Этот визит стал сигналом того, что США не собираются уходить с Ближнего Востока. Все планы, которые кто-то рисовал о Ближнем Востоке без Америки – могут отменить,
– говорит аналитик.
По словам Семиволоса, этот вопрос идет несколько вопреки предшественникам Байдена, тому же Обаме и частично Тампу, которые приложили усилия, чтобы уйти с Ближнего Востока, поскольку они считали, что это тяготит американцев.
"Следует отметить, что Байден это тот американский политик, который наиболее опытен в вопросах Ближнего Востока. Он занимается этим вопросом с 70-х годов, он очень хорошо ориентируется во всех тонкостях", – добавляет Игорь Семиволос.
Но надо понимать, что США не могут единолично решить все вопросы, которые есть на Ближнем Востоке, и поэтому они реалисты, выполняющие минимальную задачу – объединение стран Ближнего Востока и не допустить там усиления влияния россии и Китая, резюмирует директор Центра ближневосточных исследований.
Детальнее об итогах визита Джо Байдена на Ближний Восток: смотрите видео