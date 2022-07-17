Про це 24 каналу розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він також зазначив, що коли мовиться про Близький Схід, то саме ці питання стають на заваді.

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"Але в цілому, попри критику, яка лунає в США і з боку республіканської партії і з боку демократів – ті завдання, які ставив перед собою Байден щодо цього візиту, він виконав", – зазначив Ігор Семиволос.

Цей візит став сигналом того, що США не збирається йти із Близького Сходу. Всі плани, які собі хтось малював про Близький Схід без Америки – можуть скасувати,

– каже аналітик.

За словами Семиволоса, це питання йде дещо всупереч попередникам Байдена, тому ж Обамі і частково Тампу, які доклали зусиль, аби піти із Близького Сходу, оскільки вони вважали, що це обтяжує американців.

"Слід зазначити, що Байден це той американський політик, який є найбільш досвідченим у питаннях Близького Сходу. Він займається цим питанням із 70-х років, він дуже добре орієнтується у всіх тонкощах", – додає Ігор Семиволос.

Але треба розуміти, що США не можуть одноосібно вирішити всі питання, які є на Близькому Сході і тому вони реалісти, які виконують мінімальне завдання – об'єднання країн Близького Сходу і не допустити там посилення впливу росії та Китаю, резюмує директор Центру близькосхідних досліджень.

Детальніше про підсумки візиту Джо Байдена на Близький Схід: дивіться відео