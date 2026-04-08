Это сигнал: в ISW объяснили, что свидетельствует о подготовке России к нападению на страны Балтии

Кремль продолжает формировать почву для возможной агрессии против стран Балтии, последовательно создавая информационные и политические предпосылки для этого.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

В чем Россия обвиняет страны Балтии?

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 7 апреля заявила, что российское правительство вынесло предупреждение странам Балтии из-за их решения позволить украинским дронам действовать в своем воздушном пространстве.

Она пригрозила, что Россия прибегнет к неопределенным "ответным мерам", если эти страны проигнорируют предостережения Москвы.

К угрозам также присоединились депутаты Госдумы России. Они обвинили страны Балтии в "агрессии" против России из-за их "соучастия" в операциях украинских дронов. Депутаты также заявили, что российские силы будут уничтожать любые украинские беспилотники над балтийским воздушным пространством и могут ввести неопределенные "блокады" против этих государств.

Кремль может создавать условия для использования этих обвинений как основания для военных действий в воздушном пространстве над одной или несколькими странами Балтии,

– отметили аналитики ISW.

