Это символически серьезный удар, потому Сталин и запретил такие названия, – политолог о "Москве"

ВСУ потопили российский боевой крейсер "Москва". Политолог отмечает, что это серьезный и символический удар. Именно поэтому Сталин в свое время запретил такие названия для кораблей.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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По его словам, это серьезный удар по нескольким обстоятельствам:

Во-первых, это реально серьезная потеря боеспособности на Черном море. Ведь это корабль, который занимался прикрытием с воздуха всей группы кораблей в море.

Во-вторых, это на более чем 20% уменьшение количества крылатых ракет в одном залпе для удара.

В-третьих, это то, почему в Советском Союзе Сталин запретил называть корабли названиями городов.

Мы потопили "Москву". Это символично. И конечно, это бьет по России, а для их пропаганды это просто неприятно, поэтому они всячески отрицают, что это ВСУ потопили крейсер. Они не могут признать, что мы потопили такой их корабль-гордость,

– подчеркнул Саакян.

Политолог добавил, что стратегически это важно тем, что с самого начала войны Россия рассчитывала, что воздух и море – за ними, они там делают все, что хотят.

По его мнению, в воздухе у нас мало что было противопоставить россиянам, но это "мало" мы сохранили и эффективно используем.

А с потоплением "Москвы" становится понятно, что они не могут себя чувствовать спокойно и в Черном море. Из всех трех пространств, на которых ведется война, на сегодня Россия монопольно не контролирует ни одно из них. Везде Украине есть что противопоставить РФ,

– заявил Саакян.

К слову, ранее ВСУ подтвердили, что попали в российский флагман украинскими ракетами "Нептун". В России признали, что "Москва" затонула, но об атаке – не упоминали. Отметим, что на борту крейсера могли находиться более 500 моряков.

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