Это сэкономит бюджет, – "слуга народа" о запрете продажи алкоголя и табака в супермаркетах

Депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака в супермаркетах. Авторы убеждены, это защитит население и сэкономит деньги бюджета.

В документе указано, что такая продукция должна продаваться в специальных точках. Об этом в эфире 24 канала рассказал инициатор законопроекта, депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

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По его словам, сейчас вокруг этой инициативы начались распространяться манипуляции. Мол, если убрать алкоголь и табак от населения, то будет меньше поступлений в бюджет.

Это не так. Более того, в перспективе это нам сэкономит бюджет,

– подчеркнул депутат.

Он объяснил: соблюдение здорового образа жизни позволяет экономить деньги на медицине, расходы на которую являются серьезной статьей в Государственном бюджете. Поэтому принятием этого законопроекта можно серьезно способствовать оздоровлению нации. В будущем это якобы приведет к положительным изменениям в главной смете страны.

"Нет ничего страшного для бизнеса и для бюджета. Если на какой-то процент граждане будут меньше потреблять алкоголь и табак, то эти деньги вложат во что-то другое – например, продукты или одежду", – отметил Мазурашу.

Часть граждан будет недовольна, – Мазурашу

"Слуга народа" прогнозирует, что часть украинцев будут недовольны реализацией такой инициативы. Впрочем, считает, что нардепам нужно набираться политической воли и проводить непопулярные изменения, которые могут вызвать какое-то недовольство.

Он также не может ответить, насколько законодательно законопроект будет иметь достаточную поддержку в парламенте. Так как некоторые политики уже называют его "лобовой атакой на продажу алкогольной и табачной продукции".

Прогнозируют, что ответственные сети, владельцы крупных супермаркетов будут противодействовать серьезно этому. Может быть. Поборемся,

– заметил депутат.

Мазурашу рассказал о законе относительно запрета продажи алкоголя и табака в супермаркетах:

Депутаты хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах