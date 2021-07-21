Это сэкономит бюджет, – "слуга народа" о запрете продажи алкоголя и табака в супермаркетах
Источник:24 канал
Депутаты зарегистрировали законопроект, который предусматривает запрет на продажу алкоголя и табака в супермаркетах. Авторы убеждены, это защитит население и сэкономит деньги бюджета.
В документе указано, что такая продукция должна продаваться в специальных точках. Об этом в эфире 24 канала рассказал инициатор законопроекта, депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
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По его словам, сейчас вокруг этой инициативы начались распространяться манипуляции. Мол, если убрать алкоголь и табак от населения, то будет меньше поступлений в бюджет.
Это не так. Более того, в перспективе это нам сэкономит бюджет,
– подчеркнул депутат.
Он объяснил: соблюдение здорового образа жизни позволяет экономить деньги на медицине, расходы на которую являются серьезной статьей в Государственном бюджете. Поэтому принятием этого законопроекта можно серьезно способствовать оздоровлению нации. В будущем это якобы приведет к положительным изменениям в главной смете страны.
"Нет ничего страшного для бизнеса и для бюджета. Если на какой-то процент граждане будут меньше потреблять алкоголь и табак, то эти деньги вложат во что-то другое – например, продукты или одежду", – отметил Мазурашу.
Часть граждан будет недовольна, – Мазурашу
"Слуга народа" прогнозирует, что часть украинцев будут недовольны реализацией такой инициативы. Впрочем, считает, что нардепам нужно набираться политической воли и проводить непопулярные изменения, которые могут вызвать какое-то недовольство.
Он также не может ответить, насколько законодательно законопроект будет иметь достаточную поддержку в парламенте. Так как некоторые политики уже называют его "лобовой атакой на продажу алкогольной и табачной продукции".
Прогнозируют, что ответственные сети, владельцы крупных супермаркетов будут противодействовать серьезно этому. Может быть. Поборемся,
– заметил депутат.
Мазурашу рассказал о законе относительно запрета продажи алкоголя и табака в супермаркетах:
Депутаты хотят запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5805, который предлагает запретить в супермаркетах продавать алкогольные и табачные изделия. Чтобы приобрести их, украинцам придется пойти в специальные торговые точки.
- Также народные избранники хотят запретить продажу электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются.
- За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 23 790 гривен.