У документі вказано, що така продукція повинна продаватися в спеціальних точках. Про це в ефірі 24 каналу розповів ініціатор законопроєкту, депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

До теми Без продажу алкоголю та сигарет у супермаркетах: у Раді зареєстрували законопроєкт

За його словами, наразі довкола цієї ініціативи почалися ширитися маніпуляції. Мовляв, якщо віддалити алкоголь і тютюн від населення, то буде менше надходження в бюджет.

Це не так. Ба більше, в перспективі це нам зекономить бюджет,

– наголосив депутат.

Він пояснив, дотримання здорового способу життя дозволяє економити гроші на медицині, видатки на яку є серйозною статтею в Державному бюджеті. Відтак через ухвалення цього законопроєкту можна серйозно сприяти оздоровленню нації. У майбутньому це нібито призведе до позитивних змін у головному кошторисі країни.

"Немає нічого страшного для бізнесу і для бюджету. Якщо на якийсь відсоток громадяни будуть менше споживати алкоголь та тютюн, то ці гроші вкладуть у щось інше – наприклад, продукти чи одяг", – відзначив Мазурашу.

Частина громадян буде незадоволеною законопроєктом, – Мазурашу

"Слуга народу" прогнозує, що частина українців будуть незадоволені реалізацією такої ініціативи. Втім вважає, що нардепам потрібно набиратися політичної волі і проводити непопулярні зміни, які можуть викликати якесь невдоволення.

Він також не може відповісти, наскільки законодавчо законопроєкт матиме достатню підтримку в парламенті. Адже деякі політики вже називають його "лобовою атакою на продаж алкогольної і тютюнової продукції".

Прогнозують, що відповідні мережі, власники великих супермаркетів будуть протидіяти серйозно цьому. Може бути. Поборемося,

– зауважив депутат.

Мазурашу розповів про закон про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах:

Депутати хочуть заборонити продаж алкоголь і сигарет у супермаркетах