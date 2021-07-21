У документі вказано, що така продукція повинна продаватися в спеціальних точках. Про це в ефірі 24 каналу розповів ініціатор законопроєкту, депутат від "Слуги народу" Георгій Мазурашу.
До теми Без продажу алкоголю та сигарет у супермаркетах: у Раді зареєстрували законопроєкт
За його словами, наразі довкола цієї ініціативи почалися ширитися маніпуляції. Мовляв, якщо віддалити алкоголь і тютюн від населення, то буде менше надходження в бюджет.
Це не так. Ба більше, в перспективі це нам зекономить бюджет,
– наголосив депутат.
Він пояснив, дотримання здорового способу життя дозволяє економити гроші на медицині, видатки на яку є серйозною статтею в Державному бюджеті. Відтак через ухвалення цього законопроєкту можна серйозно сприяти оздоровленню нації. У майбутньому це нібито призведе до позитивних змін у головному кошторисі країни.
"Немає нічого страшного для бізнесу і для бюджету. Якщо на якийсь відсоток громадяни будуть менше споживати алкоголь та тютюн, то ці гроші вкладуть у щось інше – наприклад, продукти чи одяг", – відзначив Мазурашу.
Частина громадян буде незадоволеною законопроєктом, – Мазурашу
"Слуга народу" прогнозує, що частина українців будуть незадоволені реалізацією такої ініціативи. Втім вважає, що нардепам потрібно набиратися політичної волі і проводити непопулярні зміни, які можуть викликати якесь невдоволення.
Він також не може відповісти, наскільки законодавчо законопроєкт матиме достатню підтримку в парламенті. Адже деякі політики вже називають його "лобовою атакою на продаж алкогольної і тютюнової продукції".
Прогнозують, що відповідні мережі, власники великих супермаркетів будуть протидіяти серйозно цьому. Може бути. Поборемося,
– зауважив депутат.
Мазурашу розповів про закон про заборону продажу алкоголю і тютюну в супермаркетах:
Депутати хочуть заборонити продаж алкоголь і сигарет у супермаркетах
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5805, який пропонує заборонити в супермаркетах продавати алкогольні і тютюнові вироби. Щоб придбати їх, українцям доведеться піти в спеціальні торгові точки.
- Також народні обранці хочуть заборонити продаж електронних сигарет та рідин, які в них використовуються.
- За порушення заборони передбачено штраф у розмірі 23 790 гривень.