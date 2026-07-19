"Это совсем другое": военный эксперт указал на важные детали баллистической атаки на Киев

В ночь на 19 июля Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было нанесено более чем 40 ударов ракетами различных типов. Враг, в частности, применил баллистические и гиперзвуковые ракеты "Циркон". В условиях нехватки ракет для систем ПВО украинским защитникам было очень трудно сбивать российские ракеты.

Военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал "24 Каналу" об особенностях массированной атаки россиян 19 июля. Он объяснил, почему ее отличие от предыдущих вражеских обстрелов отличается от предыдущих вражеских обстрелов.

Киев подвергся атаке с использованием 21 баллистической ракеты

Романенко пояснил, что противник применяет новые подходы к организации воздушного удара. Атака 19 июля была массированной с точки зрения баллистической составляющей. Это означает, что доля баллистических средств в этом ударе и доля ракетных средств противника были больше.

Одно дело, когда, например, противник запускает около 500 дронов, и совсем другое, когда 120 БПЛА, но при этом, по разным оценкам, еще около 40 баллистических ракет. Только по столице была проведена атака с использованием 21 баллистической ракеты "Искандер-М" и С-400. Последняя – зенитная ракета, которая вместе с соответствующим комплексом используется для нанесения ударов "земля – земля". То есть россияне находят средства для того, чтобы усилить баллистическую составляющую,

– подчеркнул военный эксперт.

Также во время атаки россияне применили "Цирконы". Это ракета, которая применяется по морским целям. Она, по его словам, гиперзвуковая, и это означает, что скорость непосредственно этой ракеты – более 5 Махов, то есть это скорость звука. Поэтому украинским расчетам зенитно-ракетных комплексов сложнее сбивать такие ракеты.

Кроме того, как отметил Романенко, для того чтобы повысить скорость ракет, россияне запускают "Искандер-М" с истребителей МиГ-35. "Искандер-М" усовершенствован и модернизирован под эти самолеты и носит название "Кинжал".

Почему россияне это делают? Когда этот самолет набирает скорость до 2800 километров в час, он запускает ракету. И скорость ракеты складывается со скоростью самолета – таким образом она становится квазигиперзвуковой, превышая скорость звука более чем в 5 раз. Это также затрудняет работу наших расчетов зенитно-ракетных ПТРК, которые используют дефицитные у нас ракеты PAC-3,

– отметил Игорь Романенко.

В условиях ограниченного наличия зенитных ракетных комплексов модификации PAC-3 мы видим, подчеркнул он, соответствующие результаты по сбиванию вражеских ракет. Зенитно-ракетные бригады, в частности та, что работает в Киеве (она первой в мире сбивала "Искандер", "Циркон" и "Кинжал"), необходимо обеспечить дополнительными батареями комплекса PAC-3.

Военный эксперт раскрыл особенность атаки на Киев 19 июля: смотрите видео

Также Украине необходимы модернизированные франко-итальянские комплексы SAMP/T, способные сбивать российские баллистические ракеты. Президент Франции пообещал передать их нашей стране.

Россия провела атаку ночью 19 июля на Киев и область, в которой использовалось около 40 баллистических ракет "Искандер-М", "Цирконом" и зенитными ракетами С-400, которые были запущены из Брянской, Курской и Ростовской областей. Однако было зафиксировано движение в сторону столицы еще нескольких ракет. В целом, Киев подвергся атаке рекордного количества ракет за ночь.

В результате атаки, по предварительным данным, погиб один человек, еще 13 – пострадали.