Боевики заявили о призыве в фейковую армию на оккупированных территориях. Однако ввод российских регулярных войск на Донбасс – это то, на что президент России пойдет в крайнем случае.

В соответствующем ситуации речь будет идти о вводе регулярных войск на территорию независимого государства, ведь террористические "ДНР" и "ЛНР" никто не признал. Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

К теме Украина не готова к войне, – Бутусов о возможном наступлении России

Почему Россия не сможет ввести войска на Донбасс

Он пояснил, что Россия не будет вводить на Донбасс свои войска, ведь не может их так назвать. Ответные действия могут привести еще к более глубоким санкциям, а их в Кремле воспринимают болезненно, ведь это серьезный удар по экономике, сказал Орешкин.

Он отметил, что Путин, вероятно, хотел бы получить маленькую победу в войне, но он понимает, что война будет не маленькой и победу не принесет.

Украина не такая, какой была в 2014 году, и Запад уже не такой. Поэтому кажется, что эта "игра мышц" (стягивание военной техники – 24 канал) – это спектакль,

– считает Дмитрий Орешкин.

В случае ответа Запада Кремлю не будет куда отступать, причиной этому является плохая экономика, падение популярности партии "Единая Россия" и собственно Путина, сказал политолог. Он пояснил, что в Украине Путин может получить болезненный ответ, ведь военная прочность ее союзников гораздо больше.

Справка. 2 апреля самопровозглашенная власть террористической организации "ДНР" впервые за 7 лет войны на Донбассе объявила призыв на "военную службу".

Дмитрий Орешкин о вводе войск России на Донбасс: смотрите видео

Обострение конфликта на Донбассе: последние новости

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак предупредил, что Россия под видом учений стягивает военную технику в ряду своих областей и в оккупированном Крыму.

В разведке подчеркнули, что Кремль готовит провокации на Донбассе и намерен пробраться вглубь Украины.

В то же время в Крыму зафиксировали колонны военной техники, а у границ с Украиной в небе заметили военные вертолеты и самолеты.

Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канал