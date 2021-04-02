Украина не готова к войне, – Бутусов о возможном наступлении России
Юрий Бутусов убежден, что украинское общество готово к вероятной большой войне с Россией, однако само государство наоборот. Журналист обнародовал возможный сценарий действий для украинского руководства в этой ситуации.
Источник:фейсбук Юрия Бутусова
Бутусов убежден, что Украина не готовится к наступлению на Донбассе. По его словам, подготовку к любым активным действиям Вооруженные силы не ведут.
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Готова ли Украина к большой войне
Бутусов отметил, что украинское общество готово, ведь будет оказывать серьезное сопротивление.
К войне не готово государство (Украина – 24 канал). Никаких структурных военных реформ в нашей армии не происходит, боеспособность армии основана исключительно на мотивации и профессионализме отдельных военнослужащих, подразделений и частей, где есть адекватный командный состав. Бойцы сразятся,
– написал Бутусов.
Журналист утверждает, что в случае обострения сопротивление будет по инициативе снизу, поэтому ожидать обдуманных действий от военно-политического руководства пока не следует.
"К сожалению, президент об армии вспоминает только во время очередной фотосессии, конфликт между министром обороны Тараном и главнокомандующим ВСУ Хомчаком имеет по-прежнему непримиримый характер, система управления разбалансирована", – написал Бутусов.
Что происходит у границы с Украиной
Бутусов рассказал, что Россия перебрасывает 56 десантно-штурмовую бригаду в Крым, ее включат в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. Бригаду перебрасывают из Камышина. По словам журналиста, это одно из лучших соединений ВС России, которое уже участвовало в войне в 2014 году.
"Южный военный округ начал проверку боеготовности в местах дислокации своих соединений. Однако переброска дополнительных сил к нашим границам не зафиксирована, все российские операции находятся под постоянным контролем", – говорит Бутусов.
Что делать Украине сейчас
Бутусов обнародовал свой план, как руководство могло бы реагировать на ситуацию сейчас.
- Верховный главнокомандующий должен объявить командно-штабные игры и проверку боеготовности. Проверить систему управления, организацию, запасы вооружения, созданные для оснащения боевых частей, резервистов.
- Сделать объективные выводы, что есть и чего нет для реальной войны.
- Гособоронзаказ 2021 года необходимо передать на утверждение с учетом реальных потребностей войск.
- Верховный Главнокомандующий обязан в рамках СНБО еженедельно проводить заседания с участием депутатов парламентского комитета по обороне и проверять ход реализации решений.
Что этому предшествовало
- Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак предупредил, что Россия под видом учений стягивает военную технику в Брянской, Воронежской и Ростовской областях и в Крыму.
- Впоследствии разведка подчеркнула, что Россия готовит провокации на Донбассе, чтобы пробраться вглубь Украины.
- В оккупированном Крыму зафиксировали колонны военной техники, следующих из Краснодарского края. У границ с Украиной в Ростовской области и Краснодарском крае в небе заметили военные вертолеты и самолеты.
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