Юрий Бутусов убежден, что украинское общество готово к вероятной большой войне с Россией, однако само государство наоборот. Журналист обнародовал возможный сценарий действий для украинского руководства в этой ситуации.

Бутусов убежден, что Украина не готовится к наступлению на Донбассе. По его словам, подготовку к любым активным действиям Вооруженные силы не ведут.

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Готова ли Украина к большой войне

Бутусов отметил, что украинское общество готово, ведь будет оказывать серьезное сопротивление.

К войне не готово государство (Украина – 24 канал). Никаких структурных военных реформ в нашей армии не происходит, боеспособность армии основана исключительно на мотивации и профессионализме отдельных военнослужащих, подразделений и частей, где есть адекватный командный состав. Бойцы сразятся,

– написал Бутусов.

Журналист утверждает, что в случае обострения сопротивление будет по инициативе снизу, поэтому ожидать обдуманных действий от военно-политического руководства пока не следует.

"К сожалению, президент об армии вспоминает только во время очередной фотосессии, конфликт между министром обороны Тараном и главнокомандующим ВСУ Хомчаком имеет по-прежнему непримиримый характер, система управления разбалансирована", – написал Бутусов.

Что происходит у границы с Украиной

Бутусов рассказал, что Россия перебрасывает 56 десантно-штурмовую бригаду в Крым, ее включат в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии. Бригаду перебрасывают из Камышина. По словам журналиста, это одно из лучших соединений ВС России, которое уже участвовало в войне в 2014 году.

"Южный военный округ начал проверку боеготовности в местах дислокации своих соединений. Однако переброска дополнительных сил к нашим границам не зафиксирована, все российские операции находятся под постоянным контролем", – говорит Бутусов.

Что делать Украине сейчас

Бутусов обнародовал свой план, как руководство могло бы реагировать на ситуацию сейчас.

Верховный главнокомандующий должен объявить командно-штабные игры и проверку боеготовности. Проверить систему управления, организацию, запасы вооружения, созданные для оснащения боевых частей, резервистов. Сделать объективные выводы, что есть и чего нет для реальной войны. Гособоронзаказ 2021 года необходимо передать на утверждение с учетом реальных потребностей войск. Верховный Главнокомандующий обязан в рамках СНБО еженедельно проводить заседания с участием депутатов парламентского комитета по обороне и проверять ход реализации решений.

Что этому предшествовало