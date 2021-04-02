Юрій Бутусов переконаний, що українське суспільство готове до ймовірної великої війни з Росією, однак сама держава навпаки. Журналіст оприлюднив можливий сценарій дій для українського керівницва у цій ситуації.

Бутусов переконаний, що Україна не готується до наступу на Донбасі. За його словами, підготовку до будь-яких активних дій Збройні сили не ведуть.

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Чи готова Україна до великої війни

Бутусов зазначив, що українське суспільство готове, адже буде чинити серйозний опір.

До війни не готова держава (Україна – 24 канал). Ніяких структурних військових реформ в нашій армії не відбувається, боєздатність армії заснована виключно на мотивації і професіоналізмі окремих військовослужбовців, окремих підрозділів і частин, де є адекватний командний склад. Воїни битимуться,

– написав Бутусов.

Журналіст стверджує, що в разі загострення опір буде з ініціативи знизу, тож очікувати обдуманих дій від військово-політичного керівництва поки не слід.

"На жаль, президент про армію згадує тільки під час чергової фотосесії, конфлікт між міністром оборони Тараном і головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком як і раніше має непримиренний характер, система управління розбалансована", – написав Бутусов.

Що відбувається біля кордону з Україною

Бутусов розповів, що Росія перекидає 56 десантно-штурмову бригаду в Крим, її включать до складу 7-ї десантно-штурмової дивізії. Бригаду перекидають з Камишина. За словами журналіста, це одне з кращих з'єднань ЗС Росії, яке вже брало участь у війні в 2014 році.

"Південний військовий округ почав перевірку боєготовності в місцях дислокації своїх з'єднань. Однак перекидання додаткових сил до наших кордонів не зафіксовано, всі російські операції знаходяться під постійним контролем", – каже Бутусов.

Що робити Україні зараз

Бутусов оприлюднив свій план, як керівництво могло б реагувати на ситуацію зараз.

Верховний головнокомандувач повинен оголосити командно-штабні ігри та перевірку боєготовності. Перевірити систему управління, організацію, запаси озброєння, що створені для оснащення бойових частин, резервістів. Зробити об'єктивні висновки, що є і чого немає для реальної війни. Держоборонзамовлення 2021 необхідно передати на затвердження з урахуванням реальних потреб військ. Верховний Головнокомандувач зобов'язаний в рамках РНБО щотижня проводити засідання за участю депутатів парламентського комітету з оборони та перевіряти хід реалізації рішень.

Що цьому передувало