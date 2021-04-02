Бойовики заявили про призов у фейкову армію на окупованих територіях. Однак введення російських регулярних військ на Донбас – це те, на що президент Росії піде у крайньому випадку.

У відповідному ситуації мовитиметься про введення регулярних військ на територію незалежної держави, адже терористичні "ДНР" та "ЛНР" ніхто не визнав. Про це розповів російський політолог Дмитро Орешкін.

До теми Україна не готова до війни, – Бутусов про можливий наступ Росії

Чому Росія не зможе ввести війська на Донбас

Він пояснив, що Росія не буде вводити на Донбас свої війська, адже не може їх офіційно так назвати. Відповідні дії можуть призвести ще до глибших санкцій, а їх у Кремлі сприймають болісно, адже це серйозний удар по економіці, сказав Орешкін.

Він зазначив, що Путін, ймовірно, хотів би отримати маленьку перемогу у війні, але він розуміє, що війна буде не маленькою і перемогу не принесе.

Україна не така, якою була у 2014 році і Захід вже не такий. Тому, здається, що ця "гра м'язів" (стягування військової техніки – 24 канал) – це вистава,

– вважає Дмитро Орешкін.

У випадку відповіді Заходу Кремлю не буде куди відступати, причиною цьому є погана економіка, падіння популярності партії "Единая Россия" та власне Путіна, сказав політолог. Він пояснив, що в Україні Путін може отримати болісну відповідь, адже військова міцність її союзників набагато більша.

Довідка. 2 квітня самопроголошена влада терористичної організації "ДНР" вперше за 7 років війни на Донбасі оголосила призов на "військову службу".

Дмитро Орешкін про введення військ Росії на Донбас: дивіться відео

Загострення конфлікту на Донбасі: останні новини



Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу